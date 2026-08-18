"Слуга народа" пополнилась новыми нардепами: что о них известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

"У Слуг народа два новых народных депутата - Моркляник Богдан и Резникова Виктория", - написал нардеп.

Также известно, что они приняли присягу 18 августа.

Моркляник и Резников получили депутатские мандаты после того, как их предшественники Виталий Безгин и Денис Маслов досрочно прекратили свои полномочия, перейдя на работу в Кабмин.

Кто такой Богдан Моркляник?

Это украинский ученый и педагог в области инженерии и строительства. Он доктор технических наук и профессор кафедры сопротивления материалов и строительной механики Национального университета "Львовская политехника". В 2008-2014 годах Моркляник работал проректором этого университета.

Моркляник также имеет опыт работы на государственных должностях. Он был советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Также возглавлял Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций.

В 2018 году Моркляника избрали в состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Он стал заместителем главы агентства.

После начала полномасштабного вторжения России в марте 2022 года Моркляника мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 163, но тогда не получил мандат. В 2026 году Центральная избирательная комиссия признала его избранным народным депутатом после досрочного прекращения полномочий Дениса Маслова.

Кто такая Виктория Резникова?

Это украинская юристка и ученая. Она имеет степень доктора юридических наук и звание профессора. Резникова работает в сфере хозяйственного права и долгое время занималась преподавательской и научной деятельностью. В частности, она была заведующей кафедрой хозяйственного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2019 году Резникова баллотировалась в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Она была включена в избирательный список под №165. Тогда мандат она не получила, но оставалась среди кандидатов в очередности списка.

В июле 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Резникову избранной народной депутаткой Украины. Она получила мандат после досрочного прекращения полномочий Виталия Безгина.