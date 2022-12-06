"Слуга народа" передала 130 млн гривен бюджетного финансирования на нужды ВСУ
Денежные средства, которые по закону государство выделяет на финансирование уставной деятельности партии "Слуга народу", пойдут на производство вооружения для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook.
"Каждый украинец пытается приблизить нашу победу - кто-то на фронте, кто-то волонтерской помощью или деньгами на ВСУ. Сегодня более 400 наших партийцев воюют на передовой, 110 работают на медицинском фронте. И на уровне партии мы решили передать 130 млн грн бюджетного финансирования в поддержку украинского производителя оружия для нашей армии", - сказала Шуляк.
Она рассказала, что деньги решили направить на единый счет НБУ с назначением "платеж на производство украинского вооружения".
После консультаций с Генштабом средства решили использовать для изготовления ракетных комплексов Стугна-П. Деньги, предоставленные партией, составляют значительную часть от общей суммы контракта на производство этого оружия.
"Стугна-П один из лучших образцов новейшего украинского оружия, которое армия активно применяет с начала полномасштабного вторжения против вражеской техники", - объяснила политик.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, только на денежное довольствие военнослужащих государство ежемесячно тратит более 70 млрд. И дополнительная финансовая помощь ВСУ является очень нужной инициативой.
"Мы искренне благодарим народных депутатов, которые оказывают не только законодательную, но и ощутимую финансовую помощь ВСУ", - сказала Маляр.
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Александр Кириленко также подтвердил, что эта финансовая помощь поступит для производства действительно мощного оружия.
"Результаты ее работы мы видим в ежедневной статистике уничтоженной вражеской техники. Она уже измеряется тысячами. Думаю, что такую инициативу поддержат другие политические силы", - подытожил Кириленко.
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