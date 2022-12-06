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"Слуга народа" передала 130 млн гривен бюджетного финансирования на нужды ВСУ

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Вторник 06 декабря 2022 19:49
"Слуга народа" передала 130 млн гривен бюджетного финансирования на нужды ВСУ Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Денежные средства, которые по закону государство выделяет на финансирование уставной деятельности партии "Слуга народу", пойдут на производство вооружения для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook.

"Каждый украинец пытается приблизить нашу победу - кто-то на фронте, кто-то волонтерской помощью или деньгами на ВСУ. Сегодня более 400 наших партийцев воюют на передовой, 110 работают на медицинском фронте. И на уровне партии мы решили передать 130 млн грн бюджетного финансирования в поддержку украинского производителя оружия для нашей армии", - сказала Шуляк.

Она рассказала, что деньги решили направить на единый счет НБУ с назначением "платеж на производство украинского вооружения".

После консультаций с Генштабом средства решили использовать для изготовления ракетных комплексов Стугна-П. Деньги, предоставленные партией, составляют значительную часть от общей суммы контракта на производство этого оружия.

"Стугна-П один из лучших образцов новейшего украинского оружия, которое армия активно применяет с начала полномасштабного вторжения против вражеской техники", - объяснила политик.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, только на денежное довольствие военнослужащих государство ежемесячно тратит более 70 млрд. И дополнительная финансовая помощь ВСУ является очень нужной инициативой.

"Мы искренне благодарим народных депутатов, которые оказывают не только законодательную, но и ощутимую финансовую помощь ВСУ", - сказала Маляр.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Александр Кириленко также подтвердил, что эта финансовая помощь поступит для производства действительно мощного оружия.

"Результаты ее работы мы видим в ежедневной статистике уничтоженной вражеской техники. Она уже измеряется тысячами. Думаю, что такую инициативу поддержат другие политические силы", - подытожил Кириленко.

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Слуга народа Вооруженные силы Украины
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