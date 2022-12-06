"Слуга народу" передала 130 млн гривень бюджетного фінансування на потреби ЗСУ
Кошти, які за законом держава виділяє на фінансування статутної діяльності партії "Слуга народу", підуть на виробництво озброєння для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.
"Кожен українець намагається наблизити нашу перемогу - хтось на фронті, хтось волонтерською допомогою чи грошима на ЗСУ. Сьогодні понад 400 наших партійців воюють на передовій, 110 працюють на медичному фронті. І на рівні партії ми вирішили передати 130 млн грн бюджетного фінансування на підтримку українського виробника зброї для нашої армії", - сказала Шуляк.
Вона розповіла, що кошти вирішили спрямувати на єдиний рахунок НБУ з призначенням "платіж на виробництво українського озброєння".
Після консультацій з Генштабом кошти вирішили використати на виготовлення ракетних комплексів Стугна-П. Гроші, які надала партія, становлять значну частину від загальної суми контракту на виробництво цієї зброї.
"Стугна-П один із кращих зразків новітньої української зброї, яку армія активно застосовує з початку повномасштабного вторгнення проти ворожої техніки", - пояснила політик.
За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, тільки на грошове забезпечення військовослужбовців держава щомісяця витрачає понад 70 млрд. І додаткова фінансова допомога ЗСУ є дуже потрібною ініціативою.
"Ми щиро дякуємо народним депутатам, які надають не тільки законодавчу, але й відчутну фінансову допомогу ЗСУ", - сказала Маляр.
Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олександр Кириленко також підтвердив, що ця фінансова допомога надійде для виробництва дійсно потужної зброї.
"Результати її роботи ми бачимо в щоденній статистиці знищеної ворожої техніки. Вона вже вимірюється тисячами. Гадаю, що таку ініціативу підтримають інші політичні сили", - підсумував Кириленко.
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