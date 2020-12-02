"Слуга народу" кличе Шмигаля і Марченка на засіданні фракції. Обговорять бюджет-2021

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться засідання парламентської фракції "Слуги народу", на ньому обговорять проект державного бюджета-2021. У засіданні візьмуть участь прем'єр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від СН Олександр Качура.

"На засідання фракції сьогодні має приїхати прем'єр і міністр фінансів для обговорення питання державного бюджету на 2021 рік", - повідомив Качура.

РБК-Україна в Кабінеті міністрів підтвердили, що Шмигаль планує приїхати на сьогоднішнє засідання фракції СН, яке буде присвячено винесенню бюджету-2021 на голосування у другому читанні.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2021 рік зможуть прийняти в кінці наступного тижня. Для цього депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

РБК-Україна раніше розписало основні показники бюджету на наступний рік. Прожитковий мінімум з 1 січня збільшать до 2 189 гривень, з 1 липня до 2 294 гривні, з 1 грудня - 2 393 гривні.