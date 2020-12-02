"Слуга народа" зовет Шмыгаля и Марченко на заседании фракции. Обсудят бюджет-2021

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Сегодня, 2 декабря, пройдет заседание парламентской фракции "Слуги народа", на нем обсудят проект государственного бюджета-2021. В заседании примут участие премьер Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от СН Александр Качура.

"На заседание фракции сегодня должен приехать премьер и министр финансов для обсуждения вопроса государственного бюджета на 2021 год", - сообщил Качура.

РБК-Украина в Кабинете министров подтвердили, что Шмыгаль планирует приехать на сегодняшнее заседание фракции СН, которое будет посвящено вынесение бюджета-2021 на голосование во втором чтении.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет на 2021 год смогут принять в конце следующей недели. Для этого депутатам нужно будет собраться на внеочередное заседание.

РБК-Украина ранее расписало основные показателя бюджета на следующий год. Прожиточный минимум с 1 января увеличат до 2 189 гривен, с 1 июля - 2 294 гривны, с 1 декабря - 2 393 гривны.