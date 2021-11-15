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"Слуга народу" вирішила вигнати з фракції депутата: хто він

Автор: Дмитро Левицький

З парламентської фракції "Слуга народу" вирішили виключити народного депутата. Монобільшість покине нардеп Артем Дмитрук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Рішення про виключення Дмитрука з монобільшості ухвалили під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося після завершення з'їзду партії.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу", - оголосила Палійчук.

Про можливість виключення Дмитрука з фракції монобільшості говорили раніше джерела РБК-Україна. Нардеп-мажоритарник постійно критикував фракцію та партію "Слуга народу".

Артем Дмитрук переміг на парламентських виборах на 133-му окрузі в Одеській області. На виборах він висувався від політичної сили "Слуга народу".

Нагадаємо, оточення президента розповіло РБК-Україна, чи планують забирати мандат у Дмитра Разумкова та його прихильників.

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