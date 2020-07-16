"Слуга народу" обрала Верещук кандидатом в мери Києва

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. На засіданні партії був присутній президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Партія спільно з главою держави обрала єдиного кандидата з п'яти претендентів. Так, на вибори мера столиці від партії "Слуга народу" буде висуватися Ірина Верещук.

"У праймеріз перемогла Ірина Верещук. Вона набрала 87 голосів. Президент також віддав голос за Верещук. Вона перемогла", - повідомив співрозмовник видання, який був присутній на засіданні.

Наступними по рейтингу розташувалися Олександр Дубинський, Микола Тищенко, Дмитро Гурін і Олександр Качура. Також в мери столиці хотів балотуватися Олександр Ткаченко, але його призначили міністром культури.

На брифінгу за результатами засідання Зеленський пояснив, чому підтримав саме кандидатуру Верещук.

"С точки зору соціології в Ірини був високий бал. У неї було вже два бали. Мені не треба було нічого вирішувати. Я дійсно підтримав рішення партії", - розповів глава держави.

Зазначимо, у 2010 році Верещук обрали мером Рави-Руської у Львівській області. На посаді мера міста вона перебувала до лютого 2015 року, коли склала свої повноваженні нібито через постійний тиск. У 2019 році пройшла до Верховної ради за списком "Слуги народу". З вересня по листопад 2019 року була представником уряду в парламенті.

Нагадаємо, очікувалося, що кандидата в мери Києва від "Слуги народу" обере Зеленський після праймеріз.

Як писало РБК-Україна, для визначення єдиного кандидата в мери Києва "Слуга народу" планувала провести декілька етапів внутрішньопартійних виборів.

Додамо, висування в мери Києва не виключав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, але за умови підтримки з боку Зеленського та партії "Слуга народу".