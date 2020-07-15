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СН вже завтра може визначитися з кандидатом в мери Києва

Київ, Середа 15 липня 2020 16:54
СН вже завтра може визначитися з кандидатом в мери Києва
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Анастасія Світлевська

Кандидата будуть визначати на засіданні з президентом Зеленським

Завтра, 16 липня, фракція "Слуга народу" на засіданні з президентом Володимиром Зеленським проведе праймеріз для визначення єдиного кандидата в мери Києва. Наразі партія має 5 претендентів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, про намір висуватися на вибори мера Києва заявив народний депутат Дмитро Гурін, який став п'ятим претендентом.

У політичній силі сподіваються, що вже у четвер ім'я кандидата в мери столиці від "Слуги народу" буде відомо.

"Дуже вірогідно, що в четвер вже буде ясність. Звичайно, ми очікуємо президента на засіданні фракції. Буде презентація коротких програм кандидатів. Буде і голосування", - заявила нардеп.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" очікували, що основний кандидат в мери Києва буде відомий вже до кінця червня.

Також планувалося, що участь у відборі кандидата від СН в мери Києва візьме Зеленський та представники Офісу президента.

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