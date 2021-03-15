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"Слуга народу" про вакцину Covishield: ще рано від неї відмовлятися

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 22:05
"Слуга народу" про вакцину Covishield: ще рано від неї відмовлятися Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відмовлятися від вакцини Covishield (AstraZeneca) ще рано, оскільки в Україні поки що не достатню кількість людей вакцинували від коронавірусу. В інших країнах відмовляються від вакцини AstraZeneca тому, що вони отримали свої результати вакцинації.

Про це Корнієнко заявив на брифінгу.

"Ті країни, які почали відмовлятися (від вакцини AstraZeneca - ред.), у них точно ширше процес пройшов, щоб отримати якісь результати у себе всередині... Якщо у нас поки немає достатньої кількості випадків вакцинації, то відмовлятися, мені здається, рано. Давайте трохи повакцинуємся", - заявив він.

За його словами, в першу чергу прищепити від коронавірусу необхідно ті групи, які мають широкий контакт з населенням. Зокрема, медичних працівників, соцпрацівників і поліцейських.

"А тоді будемо робити далекосяжні висновки. Я думаю, що питання вакцинації важливий, враховуючи, що у нас починається поки поступове збільшення випадків коронавірусу. Є ризик ввійти в третю хвилю, єдиний шанс не ввійти (у неї - ред.) - це вакцинації ... Якби увійшли в третю хвилю, тоді почнеться локдаун і все інше", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, низка європейських країн на час призупинили застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300 з-за можливих побічних ефектів, зокрема утворення тромбів. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і містить 1 млн доз вакцини.

Відзначимо, що розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Крім того, в Німеччині підтвердили сім випадків утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca.

А в Норвегії трьох медичних працівників госпіталізували з тромбами після того, як вони отримали першу дозу препарату AstraZeneca. У неділю один з них помер.

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