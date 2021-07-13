"Слуга народу" у суботу проведе зустріч з Зеленським та представниками Кабміну

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував зустріч народних депутатів з президентом Володимиром Зеленським та представниками Кабінету міністрів. Зустріч відбудеться у суботу, 17 липня, але буде закритою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Арахамії .

"Ми хочемо запросити зокрема і представників Кабміну, є багато питань, які потрібно обговорити, і тому буде подія на цілий день, внутрішній форум, можна так сказати. Це буде закритий захід", - сказав він.

Нардеп відмовився розповісти, де саме буде проходити цей закритий захід.

"Де це буде, ми ще вирішуємо", - додав Арахамія.