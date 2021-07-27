"Слуга народу" про "Північний потік-2": ризики збільшуються, але треба дочекатися закінчення переговорів

За його словами, для цього є політичні, дипломатичні, інформаційні та юридичні інструменти.

"Сьогодні дедалі більше політичних гравців, експертів та медіа висловлюються про те, наскільки неконкретна угода відбулась між Байденом та Меркель, і що вона є помилкою. Домовленість не заповнена реальним змістом гарантій для України, нема юридично зобов’язальних кроків, щоб не допустити використання Газпромом газу і будь-яких газопроводів в Європі як зброї. До того ж це рішення не схоже на рішення Америки як такої, бо його активно критикують у Вашингтоні: як і серед республіканців, так і серед конгресменів-демократів", - сказав він.

Голова фракції зазначає, що не можна визначати стратегічний курс і політичні рішення Америки і наше завдання лише - переконати, що захист спільних цінностей передбачає більший результат, в тому числі й у дискусії про ПП-2.

"І наразі ще є можливість наповнити рамкову домовленість із Німеччиною конкретикою та напрацювати кроки, що дозволять реально забезпечити виконання даних Америкою обіцянок. Ми переконані, "Газпром" не має почуватись на європейському газовому ринку, як на своїй вотчині", - підсумував Арахамія.

З огляду на останні домовленості навколо "Північного потоку-2" стає зрозуміло, що ризики для України збільшуються, проте казати, що все пропало зарано - переговори тривають. І щоб ПП-2 запрацював, його мало добудувати, потрібно сертифікувати компанію-оператора і забезпечити експлуатацію відповідно до третього енергопакету, сказав народний депутат "Слуги народу" Роман Грищук.

Як вже зазначалось, серед ризиків "Північного потоку-2" для України - економічні - транзит газу дає величезні надходження до бюджету, а також безпекові.

"Зараз труба на нашій території, через яку йде газ до ЄС, стримує Росію від повномасштабного вторгнення в нашу країну, - говорить заступниця голови фракції "Слуга народу" та співголова групи дружби з Німеччиною у Верховній раді Галина Янченко.

Вона також наголошує на тому, що Європа, схоже, готова добровільно здатися в енергетичний полон Росії.

"Той факт, що РФ буде використовувати Північний потік-2 як енергетичну зброю, не викликає жодних сумнівів. Раніше Кремль шантажував Європу перекриттям газу під приводом ненадійності України як транзитера. Тепер буде можливість безпосередньо шантажувати Європу. Дуже не хотілося б, аби вона зробила таку помилку", - застерігає вона.

Водночас, як зауважив голова Комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, домовленості США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" не закладені в конкретні закріплені угоди.

"Є певні питання, пов’язані з фразою "Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років". Тобто, по-перше, чому "до" десяти років, а не, скажімо, "не менше" десяти років. По-друге, і це якраз головне, ця фраза сформульована настільки обережно і загально, що тут не йдеться про досягнення конкретного результату (тобто про укладення відповідної угоди), а йдеться лише про те, що Німеччина намагатиметься уможливити укладення такої угоди", - сказав він.