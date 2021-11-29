"Слуга народу" сьогодні збирає засідання фракції: що розглянуть

"Слуга народу" збереться в понеділок, 29 листопада, на засідання фракції. Нардепи планують обговорити, зокрема, податковий законопроект і проект бюджету на 2022 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера СН Юлії Палійчук в Telegram.
Так, на обговорення фракції винесуть такі питання:
Крім того, нардепи від "Слуги народу" спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення держбюджету на 2022 рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 грудня президент України Володимир Зеленський виступить у парламенті з традиційним посланням до Ради.