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"Слуга народу" розділилася на дві групи через санкції щодо Козака, - Корнієнко

Київ, Середа 03 лютого 2021 19:30
"Слуга народу" розділилася на дві групи через санкції щодо Козака, - Корнієнко
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Фракція "Слуги народу" у Верховній раді розділилася на дві групи щодо санкцій проти народного депутата Тараса Козака і телеканалів 112, ZiK, NewsOne. Але необхідність обговорювати питання на засіданні фракції немає.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він вважає, що зараз немає сенсу в окремому обговоренні цієї ситуації на нараді фракції, оскільки на даний момент в юридичній площині питання санкцій вичерпаний і немає можливості Верховної ради якось вплинути на процес. При цьому, нардеп припустив обговорення санкцій на засіданні фракції перед початком наступного пленарного тижня.

"Засідання з цього питання не було і мені здається, що необхідності в ньому зараз немає. Ніхто з колег не говорив про це. Вони розділилися на дві великі групи. Одна група, думаю, менше, інша - більше. Більшість підтримує рішення РНБО й указу президента. Є ті, хто висловлювалися в чаті зі своєю окремою позицією", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти соратника нардепа Віктора Медведчука і трьох телеканалів.

Додамо, введення санкцій проти телеканалів Козака підтримали в Сполучених Штатах Америки.

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