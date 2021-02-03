"Слуга народа" разделилась на две группы из-за санкций по Козаку, - Корниенко

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Фракция "Слуги народа" в Верховной раде разделилась на две группы касательно санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов 112, ZiK, NewsOne. Но необходимости обсуждать вопрос на заседании фракции нет.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он считает, что сейчас нет смысла в отдельном обсуждении этой ситуации на совещании фракции, поскольку на данный момент в юридической плоскости вопрос санкций исчерпан и нет возможности Верховной рады как-то повлиять на процесс. При этом, нардеп допустил обсуждение санкций на заседании фракции перед началом следующей пленарной недели.

"Заседания по этому вопросу не было и мне кажется, что необходимости в нем сейчас нет. Никто из коллег не говорил об этом. Они разделились на две большие группы. Одна группа, думаю, меньше, другая - больше. Большинство поддерживает решение СНБО и указ президента. Есть те, кто высказывались в чате со своей отдельной позицией", - сказал Корниенко.

Напомним, вчера вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех телеканалов.

Добавим, введение санкций против телеканалов Казака поддержали в Соединенных Штатах Америки.