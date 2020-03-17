"Слуга народу" проводить засідання фракції

Парламентська фракція "Слуга народу" на даний момент проводить засідання. Про це в коментарі РБК-Україна підтвердив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Під час засідання фракції будуть обговорюватися питання, пов'язані з ситуацією в країні.

"Зараз проходить засідання фракції "Слуга народу". Засідання фракції щодо ситуації в країні", - повідомив Корнієнко.

Він додав, що на засіданні обговорюють графік роботи Верховної ради та необхідність скликання позачергових засідань.

Нагадаємо, сьогодні проходить позачергове засідання Верховної ради з питань протидії коронавирусу. Зокрема, народні депутати проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

Також під час засідання депутати проголосували за призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України. Призначення підтримали 269 депутатів. Таким чином, Венедиктова стала першою жінкою на посаді генпрокурора в Україні.

Крім цього, Верховна рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки. З квітня 2013 року він працював в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка.