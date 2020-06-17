"Слуга народу" проведе перші праймеріз наступного місяця

Наприкінці наступного місяця політична партія "Слуга народу" планує провести соціологічні праймеріз для обрання єдиного кандидата в мери Києва. Станом на сьогодні участь у праймеріз підтвердили 5 кандидатів.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це буде більше відомо - соціологія. Соціологічний праймеріз так званий. Він буде ближче до кінця наступного місяця. Щоб вже розуміти всю ситуацію. В інших політичних партіях також будуть відомі кандидати. І буде фінальне остаточне рішення вже після цього", - пояснив він.

Нардеп наголосив, що від фракції в праймеріз будуть брати участь п’ять кандидатів на посаду мера Києва. Проте існує велика ймовірність, що Олександр Ткаченко не братиме участь у внутрішньопартійному відборі через те, що він очолив Міністерство культури.

"Всі хто мають намір брати в цьому участь, підуть окремо, вони в більшості члени нашої фракції та партії. Тому роблячи позитивні кроки вони так чи інакше посилюють позиції нашої партії. Від нашої фракції: Качура, Дубінський, Ткаченко, Тищенко і пані Верещук. П’ять", - додав Арахамія.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні фракції не будуть обговорювати праймеріз.

Нагадаємо, для визначення кандидата в мери Києва "Слуга народу" планує провести декілька етапів внутрішньопартійних виборів.

Після праймеріз, президент Володимир Зеленський разом з керівництвом партії та представниками ОП обере кандидата в мери Києва.

В СН очікували, що кандидата від партії буде визначено вже до кінця червня.