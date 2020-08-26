"Слуга народу" знову перенесла дату з'їзду

Політична партія "Слуга народу" знову перенесла дату свого з'їзду. Він відбудеться у понеділок, 31 серпня.

Про це повідомляє прес-служба СН.

"Увага! З'їзд політичної партії "Слуга Народу" перенесено. У понеділок, 31 серпня, о 14:30 відбудеться з'їзд партії "Слуга Народу", - вказано у повідомленні.

При цьому місце проведення та порядок денний з'їзду не змінилися.

Програма з'їзду включає ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентацію відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів та представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 13:00.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що партія "Слуга народу" перенесла дату з'їзду з 29 серпня на неділю, 30 серпня.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія "Слуга народу" проведе з'їзд 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кравчук заявляла, що з'їзд партії "Слуга народу" запланований орієнтовно на 21 серпня.