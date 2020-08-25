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"Слуга народу" перенесла дату з'їзду: що на порядку денному

Україна, Вівторок 25 серпня 2020 14:09
"Слуга народу" перенесла дату з'їзду: що на порядку денному
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З'їзд спочатку мав відбутися у суботу, 29 серпня

Партія "Слуга народу" перенесла дату з'їзду з 29 серпня на неділю, 30 серпня. З'їзд розпочнеться о 12:00.

Про це повідомляє прес-служба партії у своєму Telegram.

"У неділю, 30 серпня, о 12:00 відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Місце проведення заходу - КВЦ "Парковий" (вул. Паркова, 16А), на даху будівлі. Реєстрація учасників розпочнеться о 10:30", - вказано у повідомленні.

Програма з'їзду включає:

  • виступ президента України Володимира Зеленського;
  • виступ голови політичної партії СН Олександра Корнієнка;
  • ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року;
  • презентація відповідної програми партії;
  • представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів;
  • представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія "Слуга народу" проведе з'їзд 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кравчук заявляла, що з'їзд партії "Слуга народу" запланований орієнтовно на 21 серпня.

Так, в інтерв'ю РБК-Україна соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи СН на місцевих виборах: на його думку, партії не вдасться повторити торішній парламентський бліцкриг.

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