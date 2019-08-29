"Слуга народу" визначилася з кандидатурою на голову МОЗ

На першому засіданні Верховної ради України фракція "Слуги народу" запропонує призначити Зоряну Черненко міністром охорони здоров'я. Про це в коментарі РБК-Україна заявила нардеп з СН Роксолана Підласа.

За її словами, саме Зоряна Черненко буде пропонуватися на посаду голови МОЗ. У той же час представник президента в Кабінеті міністрів і нардеп Андрій Герус підкреслив, що в партії є ті, хто "нормально ставиться" до нинішнього керівника міністерства Уляні Супрун.

"Це не питання того, що вона тільки одна в країні та людина, яка може виконувати певні функції. Але я до неї ставлюся нормально. Я не вирішую за всіх. Я кажу своє ставлення. Але я не впевнений, що вона залишиться", - підкреслила Герус.

Нагадаємо, після парламентських виборів партія "Слуга народу" всерйоз розглядала кандидатуру власника клініки "Борис" Михайла Радуцького на пост міністра охорони здоров'я. Однак уже на початку серпня він зазначив, що не збирався очолювати МОЗ. В результаті Радуцький зосередиться на роботі в парламентському комітеті.

