ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Слуга народа" определилась с кандидатом на довыборах в Раду в 179 округе

Новости » Политика     03.02.2020 - 11:32
"Слуга народа" определилась с кандидатом на довыборах в Раду в 179 округе
Фото: Виктория Алексейчук (facebook.com/sluganarodu.official)

От "Слуги народа" на довыборы в Харькове идет Виктория Алексейчук

Политическая партия "Слуга народа" на довыборах в Раду в 179 округе (Харьковская область) выдвинула Викторию Алексейчук. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.

Сообщается, что на довыборы от "Слуги народа" идет Виктория Алексейчук.

"15 марта состоятся промежуточные выборы народного депутата в 179 избирательном округе Харьковской области. Мы определились с кандидатом от партии "Слуги народа" и уверены в своем выборе. Это - Виктория Алексейчук. Ее кандидатуру утвердило большинство делегатов второго этапа 4-го съезда партии, который состоялся сегодня", - говорится в сообщении.

В партии подчеркнули, что Алексейчук закончила аспирантуру Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент, член международной организации "Конгресс криминалистов".

Напомним, на внеочередных выборах Алексейчук пыталась избраться в парламент на 174 округе, однако проиграла бизнесмену Александру Фельдману.

Довыборы пройдут на 179 округе, который прошлым летом выиграл кандидат от СН Александр Кучер. Однако уже осенью 2019 его назначили главой Харьковской ОГА.

В суде пытаются обязать Минюст инициировать запрет "Слуги народа"
Новости Украины ХарьковСлуга народаДовыборы в Раду
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь