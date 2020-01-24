ЦВК утворив виборчу комісію округу № 179

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

24 січня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія (ЦВК) утворила окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 у складі 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зазначається, що рішення прийнято після розгляду подань політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання: політичної партії "Європейська Солідарність", політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", політичної партії "Слуга народу", щодо кандидатур до складу вказаної ОВК, кандидатури від яких до її складу включаються обов’язково.

А також подань політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, та подання Голови Комісії щодо чотирьох кандидатур до складу цієї комісії, внесеного 24 січня 2020 року.

Зазначимо, що комісія залишила без розгляду подання політичної партії "Єдина Країна" щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, оскільки вказана партія не належить до суб’єктів внесення такого подання під час організації підготовки і проведення цих проміжних виборів.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, у шести об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) у чотирьох областях України розпочались перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 грудня відбулися вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) проходять перші місцеві вибори. Всього для проведення перших місцевих виборів в ОТО були утворені 119 територіальних виборчих комісій. Усі ділянки були взяті під цілодобову охорону.