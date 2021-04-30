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"Слуга народу" не обговорює відставку жодного міністра

Автор: Юлія Струк

Фракція "Слуга народу" не обговорює питання про відставку уряду чи окремих очільників міністерств. Не обговорюють і звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.

Про це заявив замглави фракції Олександр Корнієнко, передає прес-служба СН.

"Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників нашої фракції. Вивчивши питання, вони відкликали проект постанови. Відповідна заява на ім’я голови Верховної ради вже написана", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що на сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця.

"Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось з урядовців, які б набрали 226 голосів "за", - немає", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" обговорить можливість звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Це станеться у десятих числах травня.

Як писало РБК-Україна, Арахамія також анонсував кілька кадрових змін у Кабінеті міністрів. Однак парламентарій не уточнив, про яких саме міністрів йдеться.

Так, заступник глави парламенту Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також мають намір призначити міністра енергетики.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниотставкаСлуга народаОлександр Корнієнко