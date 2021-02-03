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"Слуга народу" обговорить блокування трьох телеканалів на засіданні фракції

Україна, Середа 03 лютого 2021 10:13
"Слуга народу" обговорить блокування трьох телеканалів на засіданні фракції
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання про блокування каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne обговорять на засіданні фракції. Він назвав блокування резонансною подією.

Про це він сказав журналістам.

"Вчора ввечері відбулася подія, яка, дійсно, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію", - підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ. Зокрема каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Санкції вводять терміном на 5 років.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства культури України Олександр Ткаченко відреагував на введення санкцій проти трьох телеканалів. За його словами, вони - іноземна пропагандистська машина.

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