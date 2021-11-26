На випадок війни з Росією. Британія планує перекинути техніку до Німеччини, - The Times

До Німеччини вирушать сотні одиниць техніки, включаючи танки та безпілотники.

"У рамках найбільшої за останні 20 років трансформації військової служби армія хоче розмістити бригаду в 250 одиниць техніки ближче до Східної Європи на випадок війни з Росією", - зазначає газета.

Джерела в британській армії повідомили виданню, що "замість того, щоб базувати всі сили на території Сполученого Королівства і перекидати їх через Ла-Манш, вони будуть розміщені ближче до передової, так що Великій Британії не доведеться садити їх усі на кораблі".

За даними джерел газети, такі сили включатимуть сотні одиниць техніки, включаючи модернізовані танки Challenger 3, бронетранспортери Boxer, бронемашини Ajax, артилерію, машини розмінування, безпілотники, паливозаправники.

Джерела наголосили, що подібні сили мають бути готовими діяти будь-якої миті по всій Європі, включаючи Естонію та Польщу.