У разі вторгнення Росії запасів газу Україні вистачить на тиждень, - Reuters

Як зазначають джерела агентства, у разі нападу Росії удари можуть бути нанесені по системі газопостачання України і транзитним трубопроводам. За словами співрозмовників видання, в цьому випадку можливість забезпечувати газом населення і важливі інфраструктурні об'єкти збережеться протягом 5-7 днів. Терміни залежать від погодних та інших умов.

Відзначається, що припинення транзиту газу в України не буде достатніх обсягів в підземних сховищах для підтримки тиску в трубопроводах і постачання блакитного палива споживачам. Відключення подачі газу промисловим підприємствам, вважають джерела видання, дозволить продовжити термін служби газотранспортної системи на кілька днів.

На думку співрозмовників агентства, теоретично Україна може імпортувати до 40 млн кубометрів газу з Європи. Однак такий варіант мало вірогідний через відсутність у європейських країн достатніх запасів і відсутністю коштів на його закупівлю.

Заміна газу іншими видами енергії, наприклад електрикою, можлива лише частково, оскільки Україна використовує газ для виробництва електрики і не має достатніх запасів вугілля для своїх електростанцій.