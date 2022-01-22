ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін збільшив перелік агрокомпаній, які отримують пільги на газ

Новость на русском →
Київ, Субота 22 січня 2022 10:59
Кабмін збільшив перелік агрокомпаній, які отримують пільги на газ Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство аграрної політики збільшило список агрокомпаній і агрохолдингів, які претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

"До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допущено 256 підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.

У січні до торгів допустили 100 компаній.

Новий список містить птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом 2-3 млрд грн.

Зокрема, пільгу отримав завод "Данон" у Кременчуці, Яготинський маслозавод, які торік заробили 1,5 та 3,6 млрд грн відповідно.

Пільг також отримали компанії нардепа Степана Івахіва, афілійовані з мережею АЗС WOG. Це "Дубномолоко" і "Клуб сиру", які претендую на понад півмільйона куб.м газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Газ
NEWS
"Ковідну тисячу" на ліки. Хто з наступного тижня зможе скористатися
"Ковідну тисячу" на ліки. Хто з наступного тижня зможе скористатися
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі