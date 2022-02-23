У разі збільшення ренти на газ його видобуток знизиться на 3 млрд куб. м на рік, - "Центр Разумкова"

"Замість нарощування видобутку в 2025 році до 23 млрд куб. м відбудеться його падіння до 17 млрд куб. м. В результаті цього суттєво зросте залежність України від імпорту газу в період загострення конкурентної боротьби за цей ресурс на європейському ринку, який буде особливо цінний при енергетичному переході до безвуглецевої енергетики. Це призведе до додаткових втрат валюти на суму понад 6 млрд доларів", - йдеться у ньому.

У дослідженні наголосили, що збільшення ренти значно ускладнить перехід України від принципу "імпортного паритету" до власного цінового індикатора.

"Відсутність національного цінового індексу сприяє підтримці високих газових цін на внутрішньому ринку (на 20-30% вище за середньоєвропейський рівень). Цей фактор надаватиме деструктивний вплив на конкурентоспроможність українських підприємств, а значить, і на соціально-економічний стан у державі", - додали у дослідженні.

Також у "Центрі Разумкова" зазначили, що головна загроза зростання обсягів імпорту перебуває у сфері безпеки, оскільки необхідність постійного нарощування імпорту газу за високими цінами суттєво послабить економіку країни та її соціальну стабільність, що збільшить уразливість України перед Росією.