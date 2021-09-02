Україна не залишиться без допомоги США у разі ескалації агресії Росії, - Єрмак

Сполучені Штати заявили, що не допустять ескалації з боку Росії щодо України. Тому якщо Російська Федерація піде як подібний крок, Україна не залишиться без допомоги США.

"Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України, і готова до досить серйозних кроків. Про це США говорять і нам, і безпосередньо Російській Федерації. Ми в черговий раз почули прямо і чітко, що в разі, не дай Боже, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США",- заявив він.