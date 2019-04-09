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У разі перемоги Зеленського в Україну може повернутися практика призначення експатів

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 11:20
У разі перемоги Зеленського в Україну може повернутися практика призначення експатів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Іноземці можуть зайняти посади радників

Якщо Володимир Зеленський переможе на президентських виборах 2019, в Україну може повернутися вже призабута практика призначення на високі державні пости експатів, зокрема американців. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Піти у відрив: як Володимир Зеленський готується до другого туру президентських виборів".

Як зазначається в матеріалі, e команді кандидата кажуть, що з західними партнерами у них склалися гарні стосунки.

"Нам обіцяна максимальна кадрова і фінансова підтримка для проведення реформ. Але іноземців ми будемо запрошувати на посади радників, на ключових постах все ж повинні працювати українці, на Заході теж так вважають", - запевняє співрозмовник в оточенні Зеленського.

Нагадаємо, у 2014 році уряд України увійшли іноземці: міністром економіки став Айварас Абромавичус, міністром охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, міністром фінансів - Наталія Яресько.

Зазначимо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії в першому турі президентських виборів 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський - 30,14% і Петро Порошенко - 15,95%. ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

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