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У разі відкладення Brexit Британія має провести вибори до Європарламенту

Новини » Політика    02.02.2019 - 18:52
У разі відкладення Brexit Британія має провести вибори до Європарламенту
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Британія буде зобов'язана взяти участь у виборах

Якщо запланований на кінець березня вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) буде перенесено на термін понад 3 місяці, то країна буде зобов'язана взяти участь у виборах до Європарламенту (ЄП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами речниці Європарламенту, в разі членства Британії в ЄС вона зобов'язана взяти участь в голосуванні. Також після виборів у Британії будуть свої представники в ЄП.

Зазначається, що Британія могла б визначити своїх депутатів до Європарламенту без виборів, як це зробила Австрія після вступу в ЄС. Проте така процедура не можлива для постійних членів Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз погодив введення безвізового режиму для громадян Британії після Brexit. Після виходу країни з ЄС британці, які прибувають до Шенгенської зони на короткий час (до 90 днів протягом будь-180 днів), матимуть право на безвізові поїздки.

Раніше, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив, що Лондон підготує пропозиції щодо Brexit за кілька днів.

Зазначимо, депутат Європарламенту від польської партії "Право і справедливість" заявив, що Британія вийде з Євросоюзу 1 січня 2020 року, а не 29 березня 2019 року, як було заплановано раніше.

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