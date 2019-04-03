Складне розлучення: як "Нафтогаз" і Коломойський намагаються поділити "Укрнафту"

Приватний інтерес

Чотири роки тому парламент змінив закон "Про акціонерні товариства". Фактично документ був прописаний під вирішення проблем уряду в "Укрнафті". Довгий час НАК "Нафтогаз", який володіє 50%+1 акцією в компанії, не міг вплинути на зміну керівництва підприємства та виплату дивідендів через норму закону, згідно з якою збори акціонерів вважалися повноважними тільки при явці понад 60%. Закон знизив кворум до контрольного пакета. Це дозволило приймати рішення без "приватівців", які раніше ігнорували збори.

У результаті уряд звільнив лояльних групі "Приват" главу правління "Укрнафти" Пітера Ванхеке і керівника "Укртранснафти" Олександра Лазорка. Захищаючи своїх ставлеників і вплив на нафтогазові активи, Коломойський позбувся крісла глави Дніпропетровської облдержадміністрації. Остаточно відносини олігарха з Банковою зіпсувалися після того, як у березні 2015 року автоматники взяли під контроль офіс "Укрнафти". Прибулий на місце інциденту Коломойський стверджував, що це – приватна охорона, яка захищає компанію від "рейдерського захоплення". У підсумку президент Петро Порошенко звільнив його з державної служби, а силовики звільнили будівлю від озброєних людей. Втім, звільнити "Укрнафту" від "приватних уз" виявилося куди складніше.

Новим головою правління у липні того ж року абсолютною більшістю голосів акціонерів був обраний британець Марк Роллінс. Ця кандидатура – результат компромісу важких переговорів Коломойського з "Нафтогазом". Але на ключових посадах тоді переважно залишилися старі менеджери.

Досі Національне антикорупційне бюро (НАБУ) веде розслідування розкрадань у компанії на суму понад 7,7 млрд гривень. Мова йде про проведення аукціонів з продажу ресурсів "Укрнафти". НАБУ встановило, що в них виграли афілійовані з групою "Приват" компанії, домовившись про відстрочення платежів. У результаті нафту вони отримали, але з постачальником за неї так і не розрахувалися.

Деякі з цих фірм потім уклали договори про продаж перероблених нафтопродуктів тій самій "Укрнафті" і отримали від неї по передоплаті 6,56 млрд гривень. Гроші були виведені на рахунки офшорних компаній, а поставки за контрактом так і не були виконані. В основному ця схема реалізовувалася в березні-жовтні 2015 року – період загострення у стосунках Банкової з Коломойським.

У відповідь на дії влади міноритарії "Укрнафти" подали позов проти держави в Стокгольмський арбітраж. Сума претензій перевищує 5,4 млрд доларів. Три кіпрські компанії, які підтвердили зв'язок з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, звинувачують Україну у збитку через відбор газу, видобутого "Укрнафтою", з оплатою за заниженою ціною або без оплати, збільшенні ставок ренти плати за надра, а також зменшення кворуму при проведенні зборів акціонерних товариств. Крім того, "приватівці" закидають державним "Нафтогазу" і його "дочці" – "Укртрансгазу" (УТГ), невиконання рішень українських судів.

Останній пункт стосується подій більш ніж десятирічної давності. У 2006 році "Укрнафта" закачала в підземні сховища (ПСГ) "Укртрансгазу" понад 2 млрд кубометрів газу власного видобутку. Далі свідчення сторін розходяться. "Укрнафта" стверджує, що цей газ до цих пір знаходиться у ПСГ. В УТГ, навпаки, говорять, що газ був викуплений і використаний для потреб населення, однак покупка не була документально оформлена. У 2014 році Господарський суд Києва зобов'язав "Укртрансгаз" повернути цей обсяг газу "Укрнафті", але НАК продовжував оскаржувати це рішення. Втім, навіть після програшу в останній інстанції, "Укртрансгаз" так і не заплатив "Укрнафті" за поставлені 2,06 млрд кубометрів.

Більш того, за рішенням суду цей газ повинен був покрити частину податкового боргу "Укрнафти" перед Державною службою фіскальної, який зараз перевищує 14 млрд гривень. Борг перед державою почав формуватися через вищеописані схеми 2015 року, а також через різке зростання ставок ренти.

У минулому році "приватівці" атакували "Укрнафту" з іншого боку, звернувшись до суду з вимогою виплатити дивіденди за минулі роки разом з компенсацією за затримку платежів. У НАК уточнили, що питання сплати дивідендів та їх розмір в умовах постійного зростаючого податкового боргу "Укрнафти" повинен вирішувати Кабінет міністрів.

Тривалий корпоративний конфлікт тільки посилив бажання акціонерів вийти зі спільного бізнесу, розділивши активи компанії. Питання стояло тільки в тому, на яких умовах відбудеться "розлучення", і хто від нього виграє більше. Адже для розділу спочатку потрібно погасити рекордну заборгованість компанії, а Коломойський особливого бажання брати участь у цьому процесі досі не виявляв. На початку цього року "Нафтогаз" різко змінив риторику і погодився на вельми сумнівні умови мирової з "Укрнафтою".

Нові рішення старих проблем

Минулого тижня акціонери "Укрнафти" не тільки змінили статут компанії і переобрали її наглядову раду, але і домовилися про те, що НАК викупить 4 млрд кубометрів газу. Це, на думку "Нафтогазу", дозволить "Укрнафті" погасити свої борги.

Половина цього газу – вже згадані 2,06 млрд кубометрів. Друга частина – ресурс, який "Укрнафта" виробить у найближчі чотири роки. Отримані кошти компанія повинна направити "виключно на погашення податкового боргу", заявив після прийняття акціонерами рішення виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, сумарний борг "Укрнафти" перед державою з урахуванням штрафів і пені складає близько 30 млрд гривень. Він уточнив, що якщо угода відбудеться, ціна на газ буде формуватися у відповідності з ринковою, тобто, на підставі "імпортного паритету".

"Нафтогаз" зможе викупити заявлені обсяги газу тільки, якщо отримає компенсацію від уряду за покладені на компанію спецзобов'язання. Нагадаємо, режим ПСО був введений у 2015 році і зобов'язує НАК продавати паливо для потреб населення за фіксованою ціною нижче ринкової. Раніше керівництво "Нафтогаз України" заявляло, що втрати компанії у зв'язку з ПСО перевищили 111 млрд гривень. "Якщо такої компенсації не буде надано, то немає, відповідно, зобов'язань "Нафтогазу" викуповувати газ у "Укрнафти", – заявив Юрій Вітренко, відповідаючи на питання РБК-Україна.

Сам же уряд відшкодовувати "Нафтогазу" різницю між ринковою вартістю газу та фіксованою не поспішає. Прем'єр Володимир Гройсман неодноразово заявляв, що "не допустить таких збитків для держбюджету" і закликав топ-менеджмент "Нафтогазу" "керуватися здоровим глуздом". НАК з листопада минулого року відстоює своє право на отримання компенсації у суді.

Але і виплата урядової компенсації – не єдина перешкода, яка може перешкодити угоді, запропонованою акціонерами "Укрнафти". Як повідомлялося вище, "Укртрансгаз", який програв судові розгляди щодо повернення "Укрнафті" 2,06 млрд кубометрів, поки не підтвердив наявність "укрнафтового" газу у підземних сховищах. "Якщо "Укртрансгаз" буде що-небудь підтверджувати, це рішення буде повністю відповідати законодавству, зокрема, рішенням судів. Якщо є рішення судів, і вони можуть бути виконані, то "Укртрансгаз" це зробить", – пояснив виданню Юрій Вітренко.

Говорити про поділ активів "Укрнафти", і як наслідок, "розлучення" акціонерів у найближчій перспективі теж не доводиться. У НАК уточнили, що для того, щоб компанія могла продати свої активи, під якими розуміють не тільки свердловини, але й інфраструктурні об'єкти, а також газопереробні заводи, уряду необхідно змінити нормативну базу.

"Нормативно-правові акти забороняють зараз продавати свердловини з газом, наприклад. Але ті активи, які "Укрнафта" може продати – треба продати, за ці кошти погасити податковий борг, а якщо щось залишиться, то ці кошти можуть бути розподілені у вигляді дивідендів між акціонерами", – пояснив Вітренко.

За його словами, компанія буде розділена на певні кластери, в яких будуть об'єднані не тільки газові, але і нафтові активи. "НАК "Нафтогаз", як компанія, що спеціалізується на видобутку газу і має відповідну інфраструктуру, більш зацікавлена в покупці газових видобувних активів "Укрнафти". Ми працюємо з іншими акціонерами над поділом активів, але поки що реалізувати це досить непросто", – визнав виконавчий директор "Нафтогазу".