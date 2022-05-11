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Через складну воєнну ситуацію. Жителів Гуляйполя закликали евакуюватися

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Гуляйполе, Середа 11 травня 2022 04:31
Через складну воєнну ситуацію. Жителів Гуляйполя закликали евакуюватися Фото: жителыв Гуляйполя просять евакуюватися (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Через постійні бої з російськими окупантами біля Гуляйполя Запорізької області жителів міста просять заради безпеки евакуюватися в інші, більш спокійні населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

"Через складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу населеного пункту, бойові дії, що не припиняються, міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак звернувся до містян із закликом евакуюватися до безпечніших міст України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз в Запорізькій області рашисти здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів фіксується поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя.

Війська РФ у вівторок, 10 травня, знову обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, в результаті чого в лікарні Запоріжжя були доставлені 8 громадян, одна людина загинула.

"У зв'язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги", - розповіли в Запорізькій ОВА.

Також у прес-службі нагадали, що перед цим, 9 травня, ворожою артилерією був обстріляний автомобіль з цивільними поблизу села Білогір'я Пологівського району. Машина була підірвана в результаті прямого попадання снаряда на блокпосту загарбників. Пасажир помер на місці, водій отримав поранення.

Тим часом російські окупанти продовжують поширювати фейкові повідомлення, нібито це ЗСУ обстрілюють мирне населення Запорізького краю, зазначають у ЗОВА.

Нагадаємо, за фактом ворожого обстрілу 9 травня поблизу с. Білогір'я авто з двома цивільними Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження - за порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством.

Раніше повідомлялося, що 7 травня ввечері російські війська обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області

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