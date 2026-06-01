ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Слово "из четырех букв" в названии Bluetooth заставило самолет вернуться в США

08:17 01.06.2026 Пн
2 мин
Рейс авиакомпании United Airlines в Испанию вернули "на полпути" посреди океана
aimg Филипп Бойко
Слово "из четырех букв" в названии Bluetooth заставило самолет вернуться в США Фото: самолеты в аэропорту (Facebook/KatowiceAirport)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс в Испанию, был вынужден срочно развернуться и вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, вызванная провокационным названием Bluetooth-устройства одного из пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Читайте также: Аэропорт Калининграда впервые с начала войны закрыли для полетов

Boeing 767, на борту которого находилось 190 пассажиров и 12 членов экипажа, вылетел из Ньюарка в Пальму-де-Майорку. Однако уже через три часа лайнер приземлился обратно в международном аэропорту Ньюарк Либерти.

Это решение приняли после консультаций с главным офисом авиакомпании в Чикаго. Экипаж заподозрил опасность из-за списка доступных Bluetooth-сетей, где пассажиры и стюарды увидели название гаджета, состоявшее из "определенного слова из четырех букв". Хотя точная формулировка не разглашается, она вызвала подозрение в террористической угрозе и, скорее всего, является словом "bomb".

В аэропорту самолет уже ждали спецслужбы. Сотрудники полиции портового управления приказали всем пассажирам срочно покинуть салон. Правоохранители начали масштабную проверку и обыскивали каждое кресло и багажный отсек.

Пассажиры вспоминают, что экипаж неоднократно просил выключить все устройства Bluetooth. Два гаджета все равно оставались активными и это заставило таможенную и пограничную службу, а также спецназовцев, провести повторную проверку всех людей на борту.

После многочасовой задержки людей отправили в Испанию другим самолетом. Запасной рейс вылетел уже с новым экипажем. Пока неизвестно, были ли выдвинуты официальные обвинения владельцу устройства, которое стало причиной хаоса.

Что еще полезного нужно знать о путешествиях самолетом

Ранее мы информировали, какие ошибки допускают пассажиры в аэропортах, из-за чего вынуждены проходить тщательную проверку, и какой предмет в чемодане заставит охрану аэропорта открыть багаж.

Также надо знать, какие предметы, которые берут пассажиры в салон самолета, вызывают подозрение у службы безопасности. Например, самой распространенной ошибкой является уверенность, что некоторые косметические средства не подпадают под правила перевозки жидкостей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Аэропорт
Новости
Враг утром ударил по Запорожью: ранена женщина, поврежден дом
Враг утром ударил по Запорожью: ранена женщина, поврежден дом
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны