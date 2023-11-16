Перевозчики в Словакии заблокировали границу с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной. В частности, пограничный переход Вышне Немецке со словацкой стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.

Издание отмечает, что таким образом организация хочет выразить свою поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских автоперевозчиков.

Автоперевозчики перекрыли дорогу к проезду с легковыми автомобилями. В акции протеста принимают участие и представители польских автоперевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной в Польше.

"Мы закроем ее на час по предупреждению. Наша цель - поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков на территории ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку для украинских автомобилей, потому что европейские компании падают духом и не могут с ними конкурировать", - заявил Станислав Скала, глава UNAS.

По его словам, акция была запланирована на один час с 14:00 до 15:00.

UNAS не согласна с постановлением Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений на въезд украинских автоперевозчиков в ЕС после вторжения российских войск на территорию Украины.

Словацкие автоперевозчики угрожают полностью перекрыть границу с Украиной, если Брюссель не отреагирует на сложившуюся ситуацию.

Блокировка границы с Украиной

Польские перевозчики начали забастовку 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.