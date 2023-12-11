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Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Такую информацию передали в 16:10 словацкие пограничники.

Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. При этом на выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют. 

Пограничники отметили, что в настоящее время перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вишне-Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика.

При этом пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

Блокада границы со Словакией

1 декабря спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что словацкие перевозчики начали блокаду границы с Украиной . Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Вишне Немецкое - Ужгород". Это была уже вторая попытка словаков блокировать движение грузовиков в Украине.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем обсуждений стало соглашение о контроле на пропускных пунктах.

5 декабря стало известно, что словацкие перевозчики разблокировали движение грузовиков.

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