Словацкая газовая компания опровергла сделку с Азербайджаном о транзите через Украину

Европейские компании не прибились к соглашению о замене импорта российского газа через Украину поставками из Азербайджана. Словацкая государственная компания-покупатель газа SPP опровергла сообщение СМИ о том, что сделка близка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы регулярно обсуждаем эту тему с нашими партнерами, однако информация о предстоящем заключении контракта на поставку газа с участием SPP не соответствует действительности", - говорится в заявлении SPP.

Два источника в азербайджанской энергетической компании SOCAR также преуменьшили значение сообщения.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило 31 октября, что компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку из Азербайджана 12-14 миллиардов кубометров газа в год.

SPP была лидером в попытках сохранить транзит, несмотря на войну России с Украиной, поскольку альтернативные маршруты обходятся дороже.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также скептически отнесся к сделке, когда его спросили об этом во время телефонной конференции с журналистами 1 ноября. "Как будут развиваться события дальше, как будут обеспечиваться поставки дальше, с учетом того, что Украина уже заявила об отказе от продления этого соглашения, сейчас я ничего сказать не могу", - сказал он.

Ожидается, что в этом году через Украину будет экспортировано в общей сложности 14 млрд кубометров российского газа, что составляет лишь малую долю от довоенного уровня.

Действующее пятилетнее соглашение между Москвой и Киевом об экспорте российского газа через Украину в Европу истекает в конце года, что вынуждает Евросоюз искать альтернативные источники газа, в том числе из Азербайджана, одновременно ведя переговоры о сохранении маршрута открытым.

Россия заявила, что готова продолжать поставки через Украину, несмотря на войну, в то время как Киев отказался вести переговоры с Москвой о транзите газа.