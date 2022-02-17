Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке аквапланування

Ефект, внаслідок якого шини через воду втратили зчеплення з поверхнею траси, називають акваплануванням.

Формула-1 – не футбол, де прихильні до інтенсивної гри команди щедро поливають газон водою перед стартовим свистком. У автоперегонах дощ є страшним сном більшості пілотів. Навіть дрібні опади над автодромом здатні додати інтриги в гран-прі.

Інтенсивний дощ, і поготів. Дренажна система не здатна впоратися з потоками води, і остання починає скупчуватися на трасі. Потрапляючи в епіцентр такого "озера", болід втрачає зчеплення з покриттям, а з ним і керованість.

Ось тут і виходить на перший план майстерність пілота та команди. На рівень аквапланування впливають кілька факторів. І якщо за кількість опадів відповідає Небесна канцелярія, то за тиск у гумі – команда, а за швидкість на трасі, звичайно, пілот.

У різний час неофіційним титулом "короля дощу" преса й публіка нагороджували кількох пілотів. Дворазовий чемпіон світу Джим Кларк, зірки початку 70-х Жакі Ікс та Джекі Стюарт, геніальний Айртон Сенна, домінатор Міхаель Шумахер і навіть Дженсон Баттон із Себастьяном Феттелем. Усі вони перемагали в дощових умовах і зуміли впоратися з акваплануванням.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Бодай одна з них точно бути дощовою, тож аквапланування можна буде переглянути наживо.