Сьогодні, 3 березня, у зв'язку з пандемією коронавірусу Словаччина запровадила комендантську годину. Громадянам буде заборонено виходити зі своїх домівок з 20:00 до 5:00.

Як повідомляється, протягом дня словакам рекомендують залишатися вдома, за винятком кількох важливих причин. Зокрема, це візити на роботу, спортивні майданчики та у лікарню.

Зазначається, що комендантська година діятиме до 19 березня, однак вона можна буде продовжена, якщо епідеміологічна ситуація в країні не зміниться.

У Словаччині, де проживає 5,4 млн людей, зафіксували за останні 14 днів 24 смерті у зв’язку з коронавірусом на 100 тисяч жителів.