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Словаччина запровадила комендантську годину

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 3 березня, у зв'язку з пандемією коронавірусу Словаччина запровадила комендантську годину. Громадянам буде заборонено виходити зі своїх домівок з 20:00 до 5:00.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, протягом дня словакам рекомендують залишатися вдома, за винятком кількох важливих причин. Зокрема, це візити на роботу, спортивні майданчики та у лікарню.

Зазначається, що комендантська година діятиме до 19 березня, однак вона можна буде продовжена, якщо епідеміологічна ситуація в країні не зміниться.

У Словаччині, де проживає 5,4 млн людей, зафіксували за останні 14 днів 24 смерті у зв’язку з коронавірусом на 100 тисяч жителів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 8 березня в країні буде обов'язковим носіння респіраторів FFP2 в магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - вони стануть обов'язковими у всіх громадських місцях. Медичні маски можуть використовувати лише діти. Такі обмеження діятимуть до 21 березня.

Також РБК-Україна писало, що в Словаччині "британський" штам коронавірусу був виявлений у 71% нових випадків COVID-19 у країні.

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