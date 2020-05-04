Словаччина прискорить вихід з карантину

У зв'язку з поліпшенням ситуації із захворюваністю коронавірусом уряд Словаччини вирішив прискорити відновлення економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

План виходу словацької економіки з кризи складається з чотирьох етапів. Перший етап стартував 22 квітня. Сьогодні прем'єр-міністр країни Ігор Матович заявив, що через зменшення випадків заражень, уряд вирішив форсувати відновлення економіки, об'єднавши другий і третій етапи плану.

"Ми досягли успіху, перевершивши очікування (стримуючи вірус)... але ми все одно повинні залишатися дуже обережними", - зазначив Матович.

З 6 травня у Словаччині буде дозволена робота готелів, служб таксі і релігійних служб. Уряд також дозволить проведення весіль "з деякими обмеженнями".

Також будуть відкриті магазини за межами торгових центрів і літні майданчики ресторанів, туристичні пам'ятки, музеї та галереї.

Четвертий - останній етап виходу з карантину, який дозволить суспільні і спортивні заходи, роботу торгових центрів, театрів і кінотеатрів, буде запущений тільки після 20 травня.

З початку пандемії в Словаччині, з населенням 5,5 мільйони осіб, коронавірусом заразилися 1413 людей, з яких майже половина одужали.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Словаччині зареєстрована найнижча смертність від COVID-19 в Європі: від інфекції померли 25 осіб. Першу смерть від коронавірусу МОЗ країни зареєстрував 1 квітня.