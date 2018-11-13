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Визначилася бригада арбітрів на матч Ліги націй Словаччина - Україна

Новини » Спорт    13.11.2018 - 13:01
Визначилася бригада арбітрів на матч Ліги націй Словаччина - Україна
Фото: гравці збірної України (twitter.com/FFUKRAINE)

На поєдинку працюватимуть судді з Чорногорії

Визначилася бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі Ліги націй між збірними Словаччини та України, запланованому на 16 листопада в Трнаві. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначений Нікола Дабановіч з Чорногорії. Міжнародні матчі менеджер по роботі з клієнтами з Подгориці судить з 2009 року. З українцями зустрічався зовсім недавно: "Ворскла" - "Спортинг" (2018, 1: 2).

Допомагати Дабановічу будуть його співвітчизники: Мілутін Джукич, Олександр Джікановіч, Мілован Мілашіч, Мілош Бошкович і Владан Тодорович. Спостерігач УЄФА: Конрад Плаутц (Австрія). Делегат УЄФА: Аріель Кеннет Шейман (Ізраїль).

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