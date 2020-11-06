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Словаччина проведе ще одне масове тестування населення на COVID-19

Братислава, П'ятниця 06 листопада 2020 14:58
Словаччина проведе ще одне масове тестування населення на COVID-19
Фото: збір зразків для ПЛР тесту (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Словаччина проведе другий раунд загальнонаціонального масового тестування на коронавірус. Він відбудеться в ці вихідні.

Про це повідомляє Aktuality.

Тестування на коронавірус повторно проведуть 7 листопада приблизно на половині території країни, у регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді, в основному в північній частині Словаччини, недалеко від кордону з Польщею і Чехією.

Уряд представляє повторне тестування в цих зонах як спосіб виявлення нових випадків зараження через поширення вірусу, так і з-за можливих раніше неправильних результатів тестів на антигени.

У другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, що не мають сертифіката першого раунду комплексного тестування. З цим сертифікатом жителі країни звільняються від багатьох карантинних обмежень, введених на тлі другої хвилі.

Нагадаємо, масове тестування на коронавірус словацького населення розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У Словаччині проживає близько 5,5 мільйона громадян.

Крім того, за минулі вихідні в Словаччині протестували на коронавірус понад 3,6 мільйона жителів. Інфікування коронавірусом підтвердили у 1% населення країни.

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