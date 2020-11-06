Словакия проведет еще одно массовое тестирование населения на COVID-19

Фото: сбор образцов для ПЦР теста (dpsu.gov.ua)

Словакия проведет второй раунд общенационального массового тестирования на коронавирус. Он состоится в эти выходные.

Об этом сообщает Aktuality.

Тестирование на коронавирус повторно проведут 7 ноября примерно на половине территории страны, в регионах с наибольшим количеством инфицированных, выявленных в первом раунде, в основном в северной части Словакии, недалеко от границы с Польшей и Чехией.

Правительство представляет повторное тестирование в этих зонах как способ выявления новых случаев заражения как из-за распространения вируса, так и из-за возможных ранее неправильных результатов тестов на антигены.

Во втором раунде тестирования смогут участвовать и граждане, не имеющие сертификата первого раунда комплексного тестирования. С этим сертификатом жители страны освобождаются от многих карантинных ограничений, введенных на фоне второй волны.

Напомним, массовое тестирование на коронавирус словацкого населения началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В Словакии проживает около 5,5 миллиона граждан.

Кроме того, за минувшие выходные в Словакии протестировали на коронавирус более 3,6 миллиона жителей. Инфицирование коронавирусом подтвердили у 1% населения страны.