Словаччина припинила транзит російської нафти

Слідом за Білоруссю, Польщею та Німеччиною транзит неякісної російської нафти припинила Словаччина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання aktuality.sk.

Повідомляється, що з 25 квітня транзит російської нафти припинив словацький оператор нафтопроводу "Дружба" Transpetrol. У компанії уточнили, що транзит припинено до моменту, поки не будуть вжиті адекватні заходи для коригування параметрів транспортованої нафти.

Також повідомляється, що нафтопереробний завод Slovnaft відмовився від купівлі російської нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укртранснафта" чекає на відмову Угорщини та Словаччини від неякісної російської нафти. При цьому якщо ці країни відмовляться від цієї нафти, Україна може призупинити транзит нафтопроводом "Південна Дружба".

Напередодні стало відомо, що Білорусь може повністю зупинити нафтопровід "Дружба". На сьогодні в Мінську скликали екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній у зв'язку з припиненням транспортування нафти на ділянці "Мозир-Адамове".