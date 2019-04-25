Мінськ може повністю зупинити нафтопровід "Дружба"

Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

"Гомельтранснафта Дружба" 26 квітня скликає в Мінську екстрені переговори

"Гомельтранснафта Дружба" (Білорусь) 26 квітня скликає в Мінську екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній у зв'язку з припиненням транспортування нафти на ділянці "Мозир-Адамове" та загрозою повної зупинки системи магістральних нафтопроводів "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

"Укртранснафта" візьме участь у зборах операторів "Дружби". Під час зустрічі сторони планують обговорити можливі шляхи вирішення проблеми.

Відзначимо, "Укртранснафта" продовжує транзит російської нафти по південній гілці магістрального нафтопроводу "Дружба" до Європи в стандартному режимі.

19 квітня 2019 ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" повідомила АТ "Укртранснафта" про надходження з технологічного ділянки магістрального нафтопроводу АТ "Транснефть - Дружба" (РФ) нафти з погіршеними показниками якості. Білоруська сторона попросила РФ негайно вжити всі необхідні заходи для недопущення можливих збитків та інших негативних наслідків.

Нагадаємо, Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба". Зокрема, як заявив представник ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрій Веріго, польська сторона повідомила білоруську, що причина такого кроку - низька якість нафти.

У свою чергу "Гомельтранснафта Дружба" повідомив російській стороні про те, що транзит по західному напрямку зупинений. Веріго уточнив, що поставка нафти по іншій гілці зберігається в обсягах близько 40 тис. т на добу, що необхідно для транзиту в напрямку України.