ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінськ може повністю зупинити нафтопровід "Дружба"

Новини » Енергетика    25.04.2019 - 18:00
Мінськ може повністю зупинити нафтопровід "Дружба"
Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

"Гомельтранснафта Дружба" 26 квітня скликає в Мінську екстрені переговори

"Гомельтранснафта Дружба" (Білорусь) 26 квітня скликає в Мінську екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній у зв'язку з припиненням транспортування нафти на ділянці "Мозир-Адамове" та загрозою повної зупинки системи магістральних нафтопроводів "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

"Укртранснафта" візьме участь у зборах операторів "Дружби". Під час зустрічі сторони планують обговорити можливі шляхи вирішення проблеми.

Відзначимо, "Укртранснафта" продовжує транзит російської нафти по південній гілці магістрального нафтопроводу "Дружба" до Європи в стандартному режимі.

19 квітня 2019 ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" повідомила АТ "Укртранснафта" про надходження з технологічного ділянки магістрального нафтопроводу АТ "Транснефть - Дружба" (РФ) нафти з погіршеними показниками якості. Білоруська сторона попросила РФ негайно вжити всі необхідні заходи для недопущення можливих збитків та інших негативних наслідків.

Нагадаємо, Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба". Зокрема, як заявив представник ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрій Веріго, польська сторона повідомила білоруську, що причина такого кроку - низька якість нафти.

У свою чергу "Гомельтранснафта Дружба" повідомив російській стороні про те, що транзит по західному напрямку зупинений. Веріго уточнив, що поставка нафти по іншій гілці зберігається в обсягах близько 40 тис. т на добу, що необхідно для транзиту в напрямку України.

Білорусь відновила поставки бензину до України Білорусь може налагодити імпорт нафти через Україну
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Білорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся