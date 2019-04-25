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"Укртранснафта" очікує відмови Угорщини та Словаччині від неякісної російської нафти

Новини » Економіка    25.04.2019 - 13:21
"Укртранснафта" очікує відмови Угорщини та Словаччині від неякісної російської нафти
Фото: Укртранснафта (www.ukrtransnafta.com)

Поки що транзит неякісної російської нафти продовжується

"Укртранснафта" поки що продовжує транзит південною гілкою магістрального нафтопроводу "Дружба" російської  нафти в обсязі 40 тис. тон на добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У той же час "Укртранснафта" не виключає призупинки транзиту нафти до Європи "Південною Дружбою", якщо Угорщина та Словаччина відмовляться приймати неякісну нафту.

Як зазначили в прес-службі, за якість нафти несе відповідальність країна-постачальник, а проведення лабораторних досліджень якості транспортованої нафти не регламентоване для компаній, що здійснюють її транспортування нафтопроводами.

Як повідомляло РБК-Україна, Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" через низьку якість. У той же час Білорусь зберігла поставку нафти південною гілкою в напрямку України в обсязі 40 тис. тон на добу. Також повідомлялося, що від російської нафти відмовилася Чехія.

Відзначимо, Білорусь з 23 квітня призупинила експорт бензину і дизеля до України через неякісну нафту з Російської Федерації.  Згідно з лабораторними дослідженнями ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) показник частки органічних хлоридів у нафті, яка постачається із Росії, в кілька разів перевищує допустиму норму.

Російські ЗМІ повідомляють, що Росія визнала "технічну проблему з якістю нафти", яка йде в Білорусь.

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