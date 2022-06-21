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Словаччина поки відмовляється постачати танки Україні: в чому причина

Фото: українські військові на танку Т-72 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною про угоду з поставками танків Leopard. Тому поставки Україні танків Т-72 поки відкладаються.

Про це заявили в Міноборони Словаччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Відзначається, що Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на поставку в Україну 30 танків Т-72 радянського походження Берлін зміг запропонувати Братиславі тільки 15 танків Leopard 2A4.

Речник Міноборони Словаччини підтвердив цю інформацію, заявивши, що "15 танків Leopard не можуть бути для них рішенням, оскільки Словаччині потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон".

При цьому він уточнив, що Братислава продовжує переговори з союзниками, щоб знайти прийнятні форми підтримки України у війні проти РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Збройні сили України отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".

Крім того, у квітні Братислава відправила в Україну систему протиповітряної оборони C-300.

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