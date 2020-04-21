Словаччина послаблює карантинні заходи

Уряд Словаччини розробило чотирьох етапний план для пом'якшення карантинних заходів, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє видання SME.

Згідно з планом, з середи, 22 квітня, в країні почнуть відкриватися всі магазини та установи з торговою площею до 300 квадратних метрів. Ресторани і паби також будуть відкриті.

Крім того, буде дозволено відкрити ринки просто неба, автомобільні ринки та спортивні майданчики.

Хостели зможуть працювати, однак тільки для тривалого проживання, а не для відпочинку та без ресторанів.

План ослаблення карантинних заходів повинен бути затверджений у вівторок, 21 квітня, Центральним кризовим штабом Словаччини.

Наступні етапи пом'якшення карантину передбачають відкриття місць для короткотермінового проживання, туристичних пам'яток на відкритому повітрі, послуги таксі, а також великі магазини та бібліотеки, й громадські та культурні заходи.

Ці етапи можуть бути введені з тижневими інтервалами, але також і пізніше.

Нагадаємо, 1 квітня у Словаччині підтвердили першу смерть від коронавірусу. Так, від вірусу помер 60-річний чоловік, у якого була пневмонія.