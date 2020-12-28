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Словаччина змінила Конституцію, щоб продовжити НС через COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Парламент Словаччини схвалив поправку до Конституції країни, яка дозволяє ще раз продовжити надзвичайний стан, введений через коронавірус. Президент Зузана Чапутова вже підписала схвалений законопроект.

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Про це повідомляє словацький телеканал TA3.

Поправка містить "конституційну страховку", яка передбачає схвалення продовження надзвичайного стану парламентом. Продовжити надзвичайний стан уряд Словаччини зможе тільки на 40 днів.

У схваленому законі також йдеться про те, що надзвичайний стан може вводитися на всій території Словаччини.

Парламентарі та президент також схвалили й іншу конституційну норму, яка уповноважує Конституційний суд переглядати рішення про продовження дії надзвичайного стану.

Нагадаємо, про наміри щодо зміни Конституції Словаччини стало відомо 13 грудня. Конституцію вирішили змінити, щоб ще раз продовжити надзвичайний стан в Словаччині, який ввели через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, 1 жовтня уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію COVID-19. Надзвичайний стан мав діяти 45 днів.

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Новини України КонституцияСловаччинанадзвичайний станКоронавірус