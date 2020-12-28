Словакия изменила Конституцию, чтобы продлить НС из-за COVID-19

Парламент Словакии одобрил поправку к Конституции страны, которая позволяет еще раз продлить чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса. Президент Зузана Чапутова уже подписала одобренный законопроект.

Об этом сообщает словацкий телеканал TA3.

Поправка содержит "конституционную страховку", которая предусматривает одобрение продления чрезвычайного положения парламентом. Продлить чрезвычайное положение правительство Словакии сможет только на 40 дней.

В принятом законе также говорится о том, что чрезвычайное положение может вводиться на всей территории Словакии.

Парламентарии и президент также одобрили и другую конституционную норму, которая уполномочивает Конституционный суд пересматривать решение о продлении действия чрезвычайного положения.

Напомним, о намерениях об изменении Конституции Словакии стало известно 13 декабря. Конституцию решили изменить, чтобы еще раз продлить чрезвычайное положение в Словакии, которое ввели из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 1 октября правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемию COVID-19. Чрезвычайное положение должно было действовать 45 дней.