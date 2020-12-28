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Словакия изменила Конституцию, чтобы продлить НС из-за COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Словакии одобрил поправку к Конституции страны, которая позволяет еще раз продлить чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса. Президент Зузана Чапутова уже подписала одобренный законопроект.

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Об этом сообщает словацкий телеканал TA3.

Поправка содержит "конституционную страховку", которая предусматривает одобрение продления чрезвычайного положения парламентом. Продлить чрезвычайное положение правительство Словакии сможет только на 40 дней.

В принятом законе также говорится о том, что чрезвычайное положение может вводиться на всей территории Словакии.

Парламентарии и президент также одобрили и другую конституционную норму, которая уполномочивает Конституционный суд пересматривать решение о продлении действия чрезвычайного положения.

Напомним, о намерениях об изменении Конституции Словакии стало известно 13 декабря. Конституцию решили изменить, чтобы еще раз продлить чрезвычайное положение в Словакии, которое ввели из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 1 октября правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемию COVID-19. Чрезвычайное положение должно было действовать 45 дней.

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