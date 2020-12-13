Продовження надзвичайного стану через COVID-19: Словаччина змінить Конституцію

Фото: тест на коронавірус (УНІАН)

Словаччина планує внести зміни до Конституції через пандемію коронавірусу. Зміни необхідні для продовження надзвичайного стану.

Про це повідомляє видання aktuality.sk.

Вказано, що Національна рада Словацької республіки проведе позачергове засідання 17 грудня. Депутати мають остаточно прийняти рішення про внесення змін до Конституційного закону про держбезпеку. Він регулює продовження дії НС.

Нова редакція документу передбачає, що уряд зможе неодноразово продовжувати введений надзвичайний стан, щоразу максимум на 40 днів.

При цьому його має затвердити парламент не пізніше ніж за 20 днів до дати завершення чинного НС. Ця норма дозволить продовжити надзвичайний стан, введений через пандемію COVID-19.

Парламентарі планують розглянути й іншу конституційну норму. Конституційний суд хочуть уповноважити переглядати рішення про продовження дії надзвичайного стану.

Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Основні права і свободи можуть бути обмежені під час НС.

Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію COVID-19 з 1 жовтня. Він мав діяти 45 днів.